Две смерти за выходные: тревожная статистика ДТП в Приморском крае

В Приморском крае за минувшие выходные сотрудники дорожно патрульной службы оформили 85 дорожно транспортных происшествий. Десять из них привели к пострадавшим: два человека погибли, еще пятнадцать получили травмы. Кроме того, в авариях повреждено 153 транспортных средства. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморского края.
Один из трагических случаев произошел на улице Ленина в поселке Пограничный. Легковой автомобиль Subaru Levorg наехал на опору линии электропередач, в результате чего погиб 38 летний мужчина. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение безопасной скорости. Важно отметить, что у погибшего не было права управления транспортным средством, а в момент удара он не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия — мужчина скончался на месте.
Еще одно смертельное ДТП случилось на 681 м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток — 7 я площадка». Автомобиль Toyota Crown съехал с проезжей части. В результате удара погиб пассажир, находившийся на переднем сиденье; в настоящее время его личность устанавливается. Водитель, 35 летний мужчина со стажем вождения 12 лет, был госпитализирован. Примечательно, что в 2025 году он не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.