Две смерти за выходные: тревожная статистика ДТП в Приморском крае

Еще одно смертельное ДТП случилось на 681 м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток — 7 я площадка». Автомобиль Toyota Crown съехал с проезжей части. В результате удара погиб пассажир, находившийся на переднем сиденье; в настоящее время его личность устанавливается. Водитель, 35 летний мужчина со стажем вождения 12 лет, был госпитализирован. Примечательно, что в 2025 году он не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.