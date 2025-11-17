Минчанка повредила шесть автомобилей на парковке, перепутав педали

В ГАИ отметили, что 64-летняя водитель автомобиля Chevrolet ехала по прилегающей территории здания № 3, расположенного по улице Жуковского. Пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в шесть припаркованных авто. Согласно видео, автомобили стояли на парковке.