Минчанка повредила шесть автомобилей на парковке, перепутав педали

Минчанка перепутала педали и повредила шесть автомобилей, стоявших на парковке.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка повредила шесть автомобилей на парковке, перепутав педали. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Не справилась с управлением и повредила 6 автомобилей», — говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что 64-летняя водитель автомобиля Chevrolet ехала по прилегающей территории здания № 3, расположенного по улице Жуковского. Пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в шесть припаркованных авто. Согласно видео, автомобили стояли на парковке.

«Со слов женщины, она перепутала педали», — сообщили в пресс-службе.

И отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.