Массовую драку школьниц расследует полиция в Приморье

Заявление в дежурную часть отдела полиции Пожарского округа поступило от 44-летней матери пострадавшей девочки. Женщина рассказала, что её дочь другие школьницы оклеветали в социальных сетях, сделав это в нецензурной форме. Затем между девочками произошла потасовка в присутствии других ребят, драку снимали на камеру телефона и тоже распространили в социальных сетях.