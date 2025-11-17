Массовую драку школьниц расследует полиция в Приморье

Заявление в дежурную часть отдела полиции Пожарского округа поступило от 44-летней матери пострадавшей девочки. Женщина рассказала, что её дочь другие школьницы оклеветали в социальных сетях, сделав это в нецензурной форме. Затем между девочками произошла потасовка в присутствии других ребят, драку снимали на камеру телефона и тоже распространили в социальных сетях.
Инспекторы по делам несовершеннолетних незамедлительно приступили к проверке. Личности конфликта установлены — это четыре ученицы в возрасте 14 и 16 лет. Обстоятельства конфликта выясняются.
Тем временем во Владивостоке расследуют нападение на 10-летнего ученика школы № 3 22 старших детей на территории образовательного учреждения. Некоторые их нападавших, по предварительным данным, учатся в других школах. К этому расследованию уже подключилась прокуратура.
Расследование ситуации в школе посёлка Пластун, где 14-летняя девятиклассница систематически применяла физическое и психологическое насилие к остальным детям, в том числе к ученикам начальных классов, уже обернулось уголовным делом о халатности (статья 293 УК РФ). Причём поведение хулиганки на комиссиях внутри школы якобы рассматривали неоднократно, однако повлиять на её поведение, очевидно, не удалось.