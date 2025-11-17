Защита обжаловала продление ареста свердловского экс-вице-губернатора

В ходе опроса Чемезов сообщал судье, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то «их некому водить в школу». Его защитник рассказывал, что у Чемезова имеется ряд тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. После этого по ходатайству следствия процесс был закрыт от представителей СМИ на основании необходимости сохранения медицинской тайны, хотя сам Чемезов просил не удалять представителей прессы.