«При сносе сарая под полом обнаружили останки человека». МВД раскрыло подробности убийства белоруса, совершенное 17 лет назад

Экспертиза показала, что погибший является жителем Городка 1966 года рождения. С 2009 года он числился пропавшим без вести. В МВД отметили, что в тот период преступления, раскрыть не удалось. Однако в октябре 2024 года была получена информация о нахождении подозреваемого, 60-летнего знакомого жертвы, в России.