«При сносе сарая под полом обнаружили останки человека». МВД раскрыло подробности убийства белоруса, совершенное 17 лет назад

МВД раскрыло убийство белоруса, которое было совершено 17 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло убийство белоруса, которое было совершено 17 лет назад. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В августе 2016 года в милицию обратились жители Городка и сообщили, что на купленном земельном участке при сносе сарая под полом обнаружили останки человека», — сообщили в ведомстве.

Экспертиза показала, что погибший является жителем Городка 1966 года рождения. С 2009 года он числился пропавшим без вести. В МВД отметили, что в тот период преступления, раскрыть не удалось. Однако в октябре 2024 года была получена информация о нахождении подозреваемого, 60-летнего знакомого жертвы, в России.

В тесном взаимодействии с коллегами из России мужчину удалось задержать. Фигурант признался, что в сентябре 2008 года распивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент застолье переросло в конфликт. Мужчина нанес приятелю удары по голове и телу руками, а также подручными предметами.

«Осознав, что тот мертв, закопал труп и спешно покинул страну», — сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что сейчас проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Ранее милиция раскрыла подробности убийства 9-летней девочки в Беларуси: «Тело отнес на пустырь и замаскировал сухой травой».

Тем временем СК раскрыл подробности насилия над семилетней девочкой, которое скрывалось 18 лет: «Долгие годы минчанин совершал насилие над беззащитным ребенком».