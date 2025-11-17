«Принято решение об эвакуации детей и персонала». Милиция проверяет детский сад в Минске после сообщения о минировании

В Минске милиция проверяет сообщение о минировании детского сада, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители проинформировали о том, что сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило днем 17 ноября. Сообщалось о минировании детского сада № 7. После поступления сообщения о минировании администрацией учреждения образования была проведена эвакуация детей и работников детсада.
— На месте работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, — прокомментировали в пресс-службе в ГУВД.
В милиции напомнили, что в Беларуси заведомо ложное сообщение об опасности несет за собой уголовную ответственность и грозит лишением свободы на срок до 7 лет.