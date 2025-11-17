С экс-замминистра ЖКХ Башкирии взыскали более 102 млн рублей

Суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Башкортостана в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РБ к нескольким лицам. В исковом заявлении истец просил признать ряд сделок недействительными и взыскать с одного из ответчиков в доход страны стоимость сделок по приобретению иностранной валюты.
По информации объединенной пресс-службы судов РБ, гражданин, ранее занимая должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ, приобрел значительное имущество, включая иностранную валюту, квартиры и земельные участки, сумма которого существенно превышала его официальные доходы и доходы членов его семьи. По мнению истца, это лицо оформляло объекты недвижимости на других людей, чтобы уклониться от декларирования имущества.
Также прокурор указывал на то, что сделки были мнимыми, то есть совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. В частности, отмечалось, что имущество отчуждалось по цене, заведомо ниже рыночной.
Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворили частично. Суд признал ряд сделок недействительными по признаку мнимости, применил последствия недействительности сделок, а также взыскал с экс-замминистра ЖКХ РБ в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты — 102 млн 799 тысяч 461 ₽ Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РБ решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии экс-борец с коррупцией ответит в суде за получение взятки.