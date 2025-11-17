Ричмонд
Сообщение о минировании детского сада в Минске оказалось ложным

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании столичного детского сада оказалось ложным. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось ранее, днем 17 ноября в детский сад № 7 Минска поступило сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. Администрация учебного заведения приняла решение об эвакуации учащихся и персонала.

«Саперно-пиротехническая группа обследовала указанный объект и прилегающую территорию — взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании», — подчеркнули правоохранители.

В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрены уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.