Сообщение о минировании детского сада в Минске оказалось ложным

Как сообщалось ранее, днем 17 ноября в детский сад № 7 Минска поступило сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. Администрация учебного заведения приняла решение об эвакуации учащихся и персонала.
«Саперно-пиротехническая группа обследовала указанный объект и прилегающую территорию — взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании», — подчеркнули правоохранители.
В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрены уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.