На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу

В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, отметив, что это был акт саботажа.