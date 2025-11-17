На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу

«Перед станцией “Пулавы Азоты” во время патрулирования на пути № 1 обнаружен лист металла, прикрепленный болтами к рельсу. В нескольких десятках метров от него обнаружен прикрепленный к рельсу смартфон вместе с проводами», — говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, отметив, что это был акт саботажа.