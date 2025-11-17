Молодой уфимец устроил пальбу в центре города: пуля попала в затылок подростка

По данным следствия, ночью в минувшем в июне у ночного клуба в комплексе «Гостиный двор» молодой человек, будучи пьяным, направил травматический пистолет в сторону входа в заведение, где были охранники и посетители, а затем выстрелил. Пуля пробила стекло двери клуба и попала в затылок 17-летнего мальчика.