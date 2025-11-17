Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой уфимец устроил пальбу в центре города: пуля попала в затылок подростка

В Уфе осудят парня, ранившего пулей травматического пистолета голову подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили расследование уголовного дела против 25-летнего парня, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия и оружия. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, ночью в минувшем в июне у ночного клуба в комплексе «Гостиный двор» молодой человек, будучи пьяным, направил травматический пистолет в сторону входа в заведение, где были охранники и посетители, а затем выстрелил. Пуля пробила стекло двери клуба и попала в затылок 17-летнего мальчика.

— Подростку был причинен легкий вред здоровью. Судом по ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, — сообщает СК.

В ведомстве заявили, что доказательственная база собрана, обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

О ходе и результатах расследования был представлен доклад в центральный аппарат Следственного комитета России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.