Молодой уфимец устроил пальбу в центре города: пуля попала в затылок подростка

В Уфе завершили расследование уголовного дела против 25-летнего парня, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия и оружия. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, ночью в минувшем в июне у ночного клуба в комплексе «Гостиный двор» молодой человек, будучи пьяным, направил травматический пистолет в сторону входа в заведение, где были охранники и посетители, а затем выстрелил. Пуля пробила стекло двери клуба и попала в затылок 17-летнего мальчика.
— Подростку был причинен легкий вред здоровью. Судом по ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, — сообщает СК.
В ведомстве заявили, что доказательственная база собрана, обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
О ходе и результатах расследования был представлен доклад в центральный аппарат Следственного комитета России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.