Серьезная авария в Молдове: Один из водителей оказался зажатым в салоне авто — освобождать его пришлось спасателям

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария утром 17 ноября на объездной дороге в Бельцах. Столкнулись два автомобиля.

Сотрудники ГИЧС прибыли на место для извлечения человека, зажатого в автомобиле.

«В результате аварии 38-летний мужчина был извлечен сотрудниками инспектората из поврежденного автомобиля. Он получил различные травмы и в сознании был доставлен медиками в районную больницу для дальнейшей медицинской помощи. Обстоятельства происшествия будут установлены правоохранительными органами», — сообщает ГИЧС.

Водитель получил различные травмы и был госпитализирован в районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

