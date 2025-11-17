Серьезная авария в Молдове: Один из водителей оказался зажатым в салоне авто — освобождать его пришлось спасателям

Серьезная авария утром 17 ноября на объездной дороге в Бельцах. Столкнулись два автомобиля.
Сотрудники ГИЧС прибыли на место для извлечения человека, зажатого в автомобиле.
«В результате аварии 38-летний мужчина был извлечен сотрудниками инспектората из поврежденного автомобиля. Он получил различные травмы и в сознании был доставлен медиками в районную больницу для дальнейшей медицинской помощи. Обстоятельства происшествия будут установлены правоохранительными органами», — сообщает ГИЧС.
Водитель получил различные травмы и был госпитализирован в районную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
