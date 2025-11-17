«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания пол стражей. Он обвиняется по ч. 4. ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.
Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.