Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: AP 2024

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания пол стражей. Он обвиняется по ч. 4. ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.