С бывшего замминистра ЖКХ Башкирии взыскали более 102 млн рублей

Как рассказали в объединенной пресс-службы судов РБ, будучи замминистра, чиновник приобрел квартиры, земельные участки и валюту на сумму, значительно превышающую его доходы и доходы членов семьи.
Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично. Суд признал ряд сделок ничтожными, а также взыскал с ответчика в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты в размере 102 млн 799 тысяч 461 рубля.
Бывший чиновник не согласился с решением суда и подал апелляцию. Верховный суд РБ оставил решение Уфимского районного суда в силе.