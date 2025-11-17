Ричмонд
С бывшего замминистра ЖКХ Башкирии взыскали более 102 млн рублей

По иску прокурора РБ Уфимский районный суд признал ряд сделок бывшего министра ЖКХ РБ по приобретению недвижимости и валюты недействительными.

Источник: Российская газета

Как рассказали в объединенной пресс-службы судов РБ, будучи замминистра, чиновник приобрел квартиры, земельные участки и валюту на сумму, значительно превышающую его доходы и доходы членов семьи.

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично. Суд признал ряд сделок ничтожными, а также взыскал с ответчика в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты в размере 102 млн 799 тысяч 461 рубля.

Бывший чиновник не согласился с решением суда и подал апелляцию. Верховный суд РБ оставил решение Уфимского районного суда в силе.