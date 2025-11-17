С бывшего замминистра ЖКХ Башкирии взыскали более 102 млн рублей

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично. Суд признал ряд сделок ничтожными, а также взыскал с ответчика в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты в размере 102 млн 799 тысяч 461 рубля.