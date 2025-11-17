Роспотребнадзор Башкирии рекомендует вакцинироваться от гриппа группам риска

Руководитель управления Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак обратилась к жителям республики, входящим в группы риска, с призывом пройти вакцинацию против гриппа. Речь идет о школьниках всех возрастов и гражданах старше 60 лет. Соответствующее заявление было сделано 17 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве республики.
Поводом для такого обращения послужил доклад исполняющего обязанности министра здравоохранения Башкирии Роберта Иштукова. Согласно представленным данным, на текущий момент в регионе уже использовано 77,9% от общего объема поступившей противогриппозной вакцины.
Анна Казак дополнительно пояснила, что лицам, у которых ранее имелись временные медицинские противопоказания к прививке, теперь следует пройти вакцинацию в ближайшие 14 дней. По ее словам, для этого еще есть возможность.
Для формирования коллективного иммунитета в Башкирии необходимо привить 60% населения, что составляет более 2,4 миллиона человек. В настоящее время в регион поставлено свыше 1,9 миллиона доз вакцины, из которых примерно 15,5 тысяч доз приобретено за счет внебюджетных источников, включая средства предприятий-работодателей. В ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии из 403 тысяч доз.
