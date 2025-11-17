Роспотребнадзор Башкирии рекомендует вакцинироваться от гриппа группам риска

Для формирования коллективного иммунитета в Башкирии необходимо привить 60% населения, что составляет более 2,4 миллиона человек. В настоящее время в регион поставлено свыше 1,9 миллиона доз вакцины, из которых примерно 15,5 тысяч доз приобретено за счет внебюджетных источников, включая средства предприятий-работодателей. В ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии из 403 тысяч доз.