Бастрыкин заинтересовался гибелью девушки в нижегородском лесу

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Поводом для поручения стала информация, озвученная в эфире федерального телеканала. В телесюжете мать погибшей выразила несогласие с выводами следствия по делу о гибели своей 21-летней дочери. Девушку искали несколько дней, а ее тело было обнаружено в лесном массиве в Нижнем Новгороде в 2019 году.