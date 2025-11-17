Бывшему замгубернатора Ростовской области вынесли приговор

По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.