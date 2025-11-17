Одно авто загорелось: 8 человек погибли в жутком ДТП в ЗКО

В ДП ЗКО сообщили, что 17 ноября на 50-м километре автодороги областного значения Чапай — Жанакала — Сайкын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся. В результате происшествия 8 человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения.
«Погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными — видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования. Полиция обращается к водителям: строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.