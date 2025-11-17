Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева приговорили к 13 годам за взятки

Как установил суд, фигурант в 2024 году требовал взятку в 95 млн руб. у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева за приемку дорожных работ в регионе. Селезнев сообщил о вымогательстве в ФСБ, и экс-чиновника задержали с поличным при получении 27 млн руб.