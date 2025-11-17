В Уфе более 200 зданий снесут в рамках редевелопмента территории

Администрация Уфы утвердила план комплексного развития территории площадью 19,6 гектара, расположенной между микрорайоном Северный-Посадский и проспектом Салавата Юлаева. Согласно опубликованному постановлению, реализация проекта рассчитана на двадцатилетний период.
В рамках подготовки к застройке планируется демонтировать пять многоквартирных домов и 211 частных жилых строений с хозяйственными постройками, находящихся на улицах Большой, Малой, Малой Шелковидной, Красноуфимской и Оборонной. Инвестор, который выиграет конкурс на реализацию проекта, получит право возвести на этой территории до 241 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах без ограничений по этажности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.