В Уфе более 200 зданий снесут в рамках редевелопмента территории

В рамках подготовки к застройке планируется демонтировать пять многоквартирных домов и 211 частных жилых строений с хозяйственными постройками, находящихся на улицах Большой, Малой, Малой Шелковидной, Красноуфимской и Оборонной. Инвестор, который выиграет конкурс на реализацию проекта, получит право возвести на этой территории до 241 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах без ограничений по этажности.