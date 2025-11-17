Ричмонд
В Уфе более 200 зданий снесут в рамках редевелопмента территории

В Уфе планируется снос домов для реновации квартала.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы утвердила план комплексного развития территории площадью 19,6 гектара, расположенной между микрорайоном Северный-Посадский и проспектом Салавата Юлаева. Согласно опубликованному постановлению, реализация проекта рассчитана на двадцатилетний период.

В рамках подготовки к застройке планируется демонтировать пять многоквартирных домов и 211 частных жилых строений с хозяйственными постройками, находящихся на улицах Большой, Малой, Малой Шелковидной, Красноуфимской и Оборонной. Инвестор, который выиграет конкурс на реализацию проекта, получит право возвести на этой территории до 241 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах без ограничений по этажности.

