В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

Ряд СМИ в начале ноября опубликовал видео, на котором житель Воронежской области приносит извинения за то, что в ночь с 1 на 2 ноября у клуба «Жара» в Борисоглебске включил музыку Сердючки в своей машине, припаркованной около ночного клуба. Мужчина раскаялся в содеянном, назвав песню украинского исполнителя и звучащие в ней слова неподобающими. Согласно данным картотеки Борисоглебского городского суда, 13 ноября Павлу Вахрушеву было назначено административное наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).