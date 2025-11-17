Виталий Кушнарев получил в Ростове 13 лет колонии строгого режима

В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему заместителю губернатора — экс-министру транспорта региона Виталию Кушнареву. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— В Железнодорожном районном суде донской столицы для подсудимого утвердили 13 лет колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей. Также экс-чиновнику на 12 лет запретили занимать управленческие посты, — прокомментировали в инстанции.
В срок лишения свободы включат период с 25 ноября 2024 года до момента вступления в силу утвержденного приговора. Ранее прокурор просил для Виталия Кушнарева 14 лет колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей.
Напомним, бывшего главу донского минтранса судили по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также инкриминировалось незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов.
Добавим, Виталий Кушнарев, накануне выступая с последним словом, не согласился с обвинением в получении взятки.
