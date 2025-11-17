В Перми кот помог найти труп мужчины

В Перми в одной из пятиэтажек на улице Щитовой в выходные обнаружили тело мужчины, который умер больше месяца назад. Сигналы о случившемся поступали еще в начале октября. Об этом сообщает издание v-kurse.ru.
Соседка-пенсионерка заметила, что её кот интересуется пятном на потолке, откуда капала розовая жидкость. Она вызвала аварийную службу, но те, приехав, поняли, что это не коммунальная проблема, а последствия разложения тела. Они попросили женщину не убирать лужу до приезда полиции, но правоохранители так и не приехали.
Через несколько дней пятно высохло, и женщина сделала уборку. Историю продолжили только через месяц, когда племянник соседа не смог дозвониться своему дяде и вызвал полицию. Квартиру вскрыли, и тело вынесли в костюмах химзащиты.
Погибшим оказался мужчина 1981 года рождения. Следствие считает, что смерть не носит криминальный характер. На вопрос, почему полиция месяц не реагировала на сигналы, ответа не дали.