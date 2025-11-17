В Перми кот помог найти труп мужчины

Соседка-пенсионерка заметила, что её кот интересуется пятном на потолке, откуда капала розовая жидкость. Она вызвала аварийную службу, но те, приехав, поняли, что это не коммунальная проблема, а последствия разложения тела. Они попросили женщину не убирать лужу до приезда полиции, но правоохранители так и не приехали.