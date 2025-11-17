Выпускники Башкирии напишут итоговое сочинение 3 декабря

В Министерстве просвещения Башкирии сообщили, что итоговое сочинение для выпускников школ в 2025 учебном году запланировано на 3 декабря. Эта дата соответствует традиционному графику проведения испытания в первую среду последнего месяца года.
Как уточнили в ведомстве, работа является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации и оценивается по системе «зачет/незачет». В республике проверить свои знания в рамках этого испытания предстоит более 16,5 тысячи учащихся одиннадцатых классов.
На выполнение творческого задания, как и ранее, отводится 3 часа 55 минут. Во время экзамена запрещается использовать мобильные устройства, любые справочные материалы, записи и литературные источники. Участникам, нарушившим эти правила, грозит удаление из аудитории.
Для школьников, которые не смогут присутствовать на основном испытании или получат неудовлетворительную оценку, предусмотрены дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года. В эти дни право на пересдачу предоставят также тем, кого удалили с сочинения или кто не завершил работу по уважительной причине.
