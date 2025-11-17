Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускники Башкирии напишут итоговое сочинение 3 декабря

Более 16 тысяч 11-классников готовятся к итоговому сочинению.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве просвещения Башкирии сообщили, что итоговое сочинение для выпускников школ в 2025 учебном году запланировано на 3 декабря. Эта дата соответствует традиционному графику проведения испытания в первую среду последнего месяца года.

Как уточнили в ведомстве, работа является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации и оценивается по системе «зачет/незачет». В республике проверить свои знания в рамках этого испытания предстоит более 16,5 тысячи учащихся одиннадцатых классов.

На выполнение творческого задания, как и ранее, отводится 3 часа 55 минут. Во время экзамена запрещается использовать мобильные устройства, любые справочные материалы, записи и литературные источники. Участникам, нарушившим эти правила, грозит удаление из аудитории.

Для школьников, которые не смогут присутствовать на основном испытании или получат неудовлетворительную оценку, предусмотрены дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года. В эти дни право на пересдачу предоставят также тем, кого удалили с сочинения или кто не завершил работу по уважительной причине.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.