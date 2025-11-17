Вопрос жизни и смерти. Младенцу в роддоме сломали череп: он погиб

В Минздраве говорят, что собираются провести независимую ведомственную проверку и других случаев гибели и травмирования детей в родильных домах региона.
Не первые жалобы.
По версии следствия, с 8 по 10 октября женщина и ее новорожденная дочь находились в стационаре одного из родильных домов города. Состояние ребенка резко ухудшилось, медицинскую помощь младенцу оказывал как медицинский персонал родильного дома, так и работники перинатального центра. Но 10 октября 2025 года новорожденный умер.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.
После того, как стало известно о трагедии, депутат Госдумы Алексей Куринный направил запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой провести независимую проверку Калининградского перинатального центра. Поводом стали многочисленные жалобы женщин на травмирование новорождённых при родах или смерть детей.
По словам депутата, другие пациентки рассказывали ему о применении во время родов грубых, а порой и запрещённых методов — таких как метод Кристиллера (давление на живот во время родов), использование акушерских щипцов и вакуум-экстракции. Говорили и о результатах этих методов — переломах костей черепа, шеи, кровоизлияниях и асфиксии у новорожденных.
«Очень тяжело было слушать истории пяти молодых женщин, потерявших детей. Ситуацией заинтересовались сотрудники Следственного комитета. А вот представителей регионального Минздрава и самого учреждения на встрече не было», — написал депутат Куринный в соцсетях после разговора с пациентками.
Новые проверки.
Депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов поддержал коллегу и направил запрос в следственные органы для повторной проверки и других фактов гибели и травм новорожденных. Депутат задается вопросом: почему до публикации информации в СМИ данная статистика умалчивалась и о принятых мерах не сообщалось.
Пока все проведенные ведомственные проверки регионального уровня вины врачей в гибели и травмировании детей не подтверждают. Однако, как стало известно, перинатальный центр вскоре ждет федеральная проверка с привлечением независимых экспертов.
В Минздраве России подчеркнули, что в подобных случаях необходимо не только установить виновных, но и выявить системные проблемы. Похоже, что громкое дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой не стало веским поводом для изменения стандартов организации акушерской помощи в регионе.
Напомним, что в августе 2022 года суд после многолетнего рассмотрения дела признал врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич и исполняющую обязанности главврача родильного дома № 4 Белую виновными в смерти недоношенного новорожденного ребенка и приговорил их к длительным срокам заключения.
Что делать?
На фоне последних событий в Калининградской области вопрос подготовки и переподготовки кадров в области акушерства и гинекологии встает особенно остро. Еще одна смерть новорожденного — это не просто трагедия одной семьи. Это удар по доверию к медицинской системе региона в целом. Для молодых родителей роддом должен быть местом надежды, а не страха за жизнь своих малышей.
По мнению общественности, в регионе уже сейчас необходимо усилить контроль за соблюдением медицинских стандартов и протоколов в роддомах, внедрить систему независимого мониторинга и оценки качества медицинской помощи, а также оперативно реагировать на все жалобы и обращения пациентов. Ведь отсутствие прозрачности и замалчивание проблем лишь усугубляют ситуацию и подрывают доверие к системе здравоохранения.
Общественность региона настаивает на проведении объективного анализа всех факторов, приведших к трагедии, и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Важно, чтобы каждая женщина в период беременности чувствовала себя защищённой и могла рассчитывать на квалифицированную консультацию и безопасную медицинскую помощь во время родов.
Государство сегодня оказывает большую всестороннюю поддержку семьям, решившим стать родителями. Все понимают, что стране необходимо улучшать демографическую ситуацию. Но все эти меры поддержки материнства не принесут никакого результата, если в роддомах будут работать специалисты, допускающие фатальные ошибки их-за низкой квалификации или халатного отношения к исполнению своих обязанностей.