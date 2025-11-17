Вопрос жизни и смерти. Младенцу в роддоме сломали череп: он погиб

На фоне последних событий в Калининградской области вопрос подготовки и переподготовки кадров в области акушерства и гинекологии встает особенно остро. Еще одна смерть новорожденного — это не просто трагедия одной семьи. Это удар по доверию к медицинской системе региона в целом. Для молодых родителей роддом должен быть местом надежды, а не страха за жизнь своих малышей.