Жизнь машиниста оборвалась из-за нелепой случайности: он чинил бульдозер, когда произошло страшное

— На текущий момент основная версия следствия заключается в том, что машинист пытался завести заглохший бульдозер, стоя на его гусенице. После запуска мотора он не удержался и упал под движущуюся ленту, что привело к мгновенной гибели. Рассматриваются и другие возможные причины произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.