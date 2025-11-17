Ричмонд
Жизнь машиниста оборвалась из-за нелепой случайности: он чинил бульдозер, когда произошло страшное

В Бурятии выясняют обстоятельства гибели машиниста бульдозера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии следователи проводят проверку из-за гибели машиниста бульдозера. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, случилось все 16 ноября на территории одного из предприятий.

Согласно предварительной информации, вечером работник заступил на смену и направился на бульдозере к угольному складу для загрузки топлива в котельную. Позднее другой сотрудник обнаружил тело мужчины под трактором. Самоходная машина с работающим двигателем наехала на капитальное строение.

— На текущий момент основная версия следствия заключается в том, что машинист пытался завести заглохший бульдозер, стоя на его гусенице. После запуска мотора он не удержался и упал под движущуюся ленту, что привело к мгновенной гибели. Рассматриваются и другие возможные причины произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске четыре человека скончались из-за отравления угарным газом.