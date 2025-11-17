Суд в Екатеринбурге оставил под арестом экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина

Он пробудет в СИЗО до 29 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, адвокаты Михаила Воеводина подавали апелляцию, прося изменить меру пресечения, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Михаил Воеводин останется под стражей.