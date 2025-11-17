Ричмонд
Суд в Екатеринбурге оставил под арестом экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина

Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил под арестом бывшего директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в мошенничестве.

Источник: Коммерсантъ

Он пробудет в СИЗО до 29 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, адвокаты Михаила Воеводина подавали апелляцию, прося изменить меру пресечения, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Михаил Воеводин останется под стражей.

Напомним, Михаил Воеводин обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно версии обвинения, он вместе с еще пятью фигурантами совершил мошенничество на 1,5 млрд руб. Они закупали шихтовый материал, который используется при производстве титана, по завышенным ценам.

Михаил Воеводин был главой «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год. После его ухода из компании стало известно о расследовании дела о мошенничестве.