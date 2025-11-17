Трагедия с бизнес-леди Любовью Бабуцки, ничему не учит горе-врачей: В салоне красоты в Кишиневе у сотрудницы обнаружили поддельный диплом

Напомним, на прошлой неделе НЦБК и прокуратура задержали руководителя многофункционального центра при Агентстве госуслуг (АГУ). Она подозревается в получении 15 000 евро взятки от администраторов салонов дерматологии и эстетической хирургии из Молдовы и Румынии за оформление поддельных дипломов зарубежного вуза. Подозреваемая утверждала, что может повлиять на решения органов образования и здравоохранения, чтобы обеспечить признание и эквивалентность этих дипломов. Владельцы поддельных дипломов, не имея реальной квалификации, могли проводить медицинские и эстетические процедуры в салонах страны. Суд постановил арестовать подозреваемую на 20 дней.