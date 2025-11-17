Трагедия с бизнес-леди Любовью Бабуцки, ничему не учит горе-врачей: В салоне красоты в Кишиневе у сотрудницы обнаружили поддельный диплом

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуратура Кишинёва продолжают расследование коррупционной схемы в сфере эстетической медицины. Сегодня, 17 ноября, проводятся новые обыски, в которых участвуют также представители Центра общественного здоровья (НАОЗ).
По данным следствия, женщина, работающая в одном из салонов красоты столицы, имела поддельный диплом. Молдавское учреждение, которое якобы выдало диплом, подтвердило НЦБК, что такого документа нет в их реестрах. В рамках расследования проводятся обыски как в салоне, где она работала, так и по её месту жительства и в автомобиле.
Напомним, на прошлой неделе НЦБК и прокуратура задержали руководителя многофункционального центра при Агентстве госуслуг (АГУ). Она подозревается в получении 15 000 евро взятки от администраторов салонов дерматологии и эстетической хирургии из Молдовы и Румынии за оформление поддельных дипломов зарубежного вуза. Подозреваемая утверждала, что может повлиять на решения органов образования и здравоохранения, чтобы обеспечить признание и эквивалентность этих дипломов. Владельцы поддельных дипломов, не имея реальной квалификации, могли проводить медицинские и эстетические процедуры в салонах страны. Суд постановил арестовать подозреваемую на 20 дней.
Трагедия с Любой Бабуцки ничему не учит горе-врачей. Видимо, надеятся, что откупятся или нужные связи помогут.
