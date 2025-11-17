Ричмонд
Суд в Самаре вынес приговор по делу о строительстве футбольного манежа

Бывшего руководителя УКС в Самаре и куратора проекта осудили за злоупотребление и служебный подлог.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд вынес приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге при строительстве футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена».Напомним, то обвиняемыми по этому делу выступали бывший руководитель управления капитального строительства и куратор проекта.

Предполагалось, что чиновники подписали документы по строительству манежа, хотя работы еще не были выполнены до конца. В марте 2025 года дело направили в Кировский районный суд.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил к уголовному штрафу, пишет Волга Ньюс. Они будут обжаловать этот приговор.

Напомним, что манеж ввели в эксплуатацию в конце 2024 года.