Суд в Самаре вынес приговор по делу о строительстве футбольного манежа

В Самаре суд вынес приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге при строительстве футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена».Напомним, то обвиняемыми по этому делу выступали бывший руководитель управления капитального строительства и куратор проекта.
Предполагалось, что чиновники подписали документы по строительству манежа, хотя работы еще не были выполнены до конца. В марте 2025 года дело направили в Кировский районный суд.
Суд признал фигурантов виновными и приговорил к уголовному штрафу, пишет Волга Ньюс. Они будут обжаловать этот приговор.
Напомним, что манеж ввели в эксплуатацию в конце 2024 года.