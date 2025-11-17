В Ростовской области ликвидировали нарколабораторию

В Красносулинском районе Ростовской области ликвидировали нарколабораторию. Об этом со ссылкой на донскую полицию сообщает издание «МВД Медиа».
Предварительно, двое жителей Нижегородской области — сообщники 22 лет и 31 года — организовали подпольный цех в хуторе Пушкин. Неприметное строение и автомобиль для перевозки сырья они купили на деньги, полученные от анонимного куратора.
Правоохранители уверены, что подельники продавали запрещенные вещества в Красносулинском районе, и в качестве вознаграждения получали криптовалюту.
Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование для производства наркотиков, 200 кг химических жидкостей и реактивов. Масса готового продукта составила около 300 граммов.
На данный момент задержанные находятся под стражей. Уголовное дело расследуется в рамках статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.