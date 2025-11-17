Экс-глава Советска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

По версии следствия, мужчина в 2017 году, занимая должность советника главы Гурьевского района, предложил директору муниципального учреждения передавать ему 75% от еженедельной прибыли предприятия. Взамен обещал урегулировать вопросы, которые касаются, в том числе работы с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами. На деле же такой возможности у фигуранта не было.