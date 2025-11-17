Экс-глава Советска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба областного СК.
По версии следствия, мужчина в 2017 году, занимая должность советника главы Гурьевского района, предложил директору муниципального учреждения передавать ему 75% от еженедельной прибыли предприятия. Взамен обещал урегулировать вопросы, которые касаются, в том числе работы с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами. На деле же такой возможности у фигуранта не было.
В итог с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи назначенным заместителем главы, а впоследствии и главой Советского округа, получил от директора не менее 40 млн рублей.
В ноябре этого года «бизнес» прикрыли сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
Экс-чиновник задержан и допрошен, решается вопрос о заключении под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.