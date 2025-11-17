С ножом на бывшего: омичка подозревается в убийстве экс-супруга

На кирпичном заводе в Азовском районе Омской области убили 37-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержана его бывшая супруга.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, тело нашли ночью 15 ноября в производственном помещении. По версии следствия, на кирпичный завод мужчина пришел на встречу с бывшей женой, 48-летней местной жительницей. Там между ними произошел конфликт. Женщина не сдержалась и вонзила в грудь экс-супруга нож.
Ранение оказалось смертельным. Женщине предъявлено обвинение в умышленном убийстве, по инициативе следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.