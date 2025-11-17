С ножом на бывшего: омичка подозревается в убийстве экс-супруга

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, тело нашли ночью 15 ноября в производственном помещении. По версии следствия, на кирпичный завод мужчина пришел на встречу с бывшей женой, 48-летней местной жительницей. Там между ними произошел конфликт. Женщина не сдержалась и вонзила в грудь экс-супруга нож.