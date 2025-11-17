Ричмонд
В Башкирии завели дело после издевательств над восьмиклассником

В Дуванском районе возбуждено дело о халатности после школьного буллинга.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии начато расследование по факту школьного буллинга. Там восьмиклассник стал жертвой ровесников, которые душили его, били и снимали издевательства на камеру. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

— По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего, включая возможное бездействие или ненадлежащие действия сотрудников администрации образовательного учреждения, — пояснили в ведомстве.

По завершении проверки будет принято процессуальное решение относительно ответственности должностных лиц школы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram.