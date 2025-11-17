Ричмонд
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пермские врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, который потерял сознание на улице после курения вейпа.

Источник: © РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что молодой человек покурил вейп и потерял сознание у радиотехнического колледжа в Перми. Его госпитализировали.

В соцсетях распространилось видео, как девушка пытается сделать лежащему на земле юноше массаж сердца.

«Молодой человек доставлен бригадой скорой помощи в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему проведена диагностика, а также оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.

Собеседник отметил, что показаний для госпитализации нет. «Ранее молодой человек уже отмечал подобные приступы. Направлен в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения», — добавили в пресс-службе.

Ранее в прокуратуре региона РИА Новости сообщали, что держат ситуацию на контроле.