В Молдове столкнулись два автомобиля: В аварии пострадали шесть человек, среди них двое маленьких детей

Авария произошла в воскресенье вечером на трассе R-13, у села Куболта Сынжерейского района.
Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Сынжерей Лилиана Харя, 38-летний водитель Volkswagen Sharan проигнорировал знак приоритета и выехал на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 50-летний мужчина.
В салоне Volkswagen находились женщины 38 и 65 лет и двое маленьких детей. В Skoda, помимо водителя, был 54-летний пассажир.
Всех шестерых доставили в больницу, пишет pulsmedia.md. Оба водителя оказались трезвыми.
Полиция расследует все обстоятельства случившегося.
