Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове столкнулись два автомобиля: В аварии пострадали шесть человек, среди них двое маленьких детей

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла в воскресенье вечером на трассе R-13, у села Куболта Сынжерейского района.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Сынжерей Лилиана Харя, 38-летний водитель Volkswagen Sharan проигнорировал знак приоритета и выехал на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 50-летний мужчина.

В салоне Volkswagen находились женщины 38 и 65 лет и двое маленьких детей. В Skoda, помимо водителя, был 54-летний пассажир.

Всех шестерых доставили в больницу, пишет pulsmedia.md. Оба водителя оказались трезвыми.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.

Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).

Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.

Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).

Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.

Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).