Легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области. Пламя охватило около 5 квадратных метров площади. На место происшествия оперативно прибыли пять огнеборцев, которые быстро локализовали и потушили пожар.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать техническая неисправность одного из компонентов транспортного средства. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели напоминают водителям: регулярно проходите техническое обслуживание, обращайте внимание на любые сбои в работе автомобиля, доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам и всегда держите в машине исправный огнетушитель.
Ранее сообщалось, что несколько деревянных построек вспыхнули в Канавинском районе Нижнего Новгорода.