Легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать техническая неисправность одного из компонентов транспортного средства. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели напоминают водителям: регулярно проходите техническое обслуживание, обращайте внимание на любые сбои в работе автомобиля, доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам и всегда держите в машине исправный огнетушитель.