В Ростове произошло ДТП с перевертышем, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону иномарка Hyundai Solaris пролетела перекресток на красный свет, столкнулась с Mercedes-Benz и опрокинулась. В этой аварии пострадали два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, машины столкнулись утром 17 ноября на пересечении Добровольского и Комарова. За рулем первого из двух авто находился 40-летний водитель, с ним в итоге все было в порядке, но пострадал его 61-летний пассажир. В салоне Mercedes-Benz помощь потребовалась 28-летнему водителю.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Донских водителей просят быть осторожными за рулем, строго соблюдать ПДД и сигналы светофора. Около перекрестков нужно всегда снижать скорость.
