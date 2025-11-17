В Ростове произошло ДТП с перевертышем, есть пострадавшие

Как уточнили в ведомстве, машины столкнулись утром 17 ноября на пересечении Добровольского и Комарова. За рулем первого из двух авто находился 40-летний водитель, с ним в итоге все было в порядке, но пострадал его 61-летний пассажир. В салоне Mercedes-Benz помощь потребовалась 28-летнему водителю.