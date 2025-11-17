Ричмонд
В Ростове произошло ДТП с перевертышем, есть пострадавшие

Два человека пострадали после столкновения иномарок в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону иномарка Hyundai Solaris пролетела перекресток на красный свет, столкнулась с Mercedes-Benz и опрокинулась. В этой аварии пострадали два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, машины столкнулись утром 17 ноября на пересечении Добровольского и Комарова. За рулем первого из двух авто находился 40-летний водитель, с ним в итоге все было в порядке, но пострадал его 61-летний пассажир. В салоне Mercedes-Benz помощь потребовалась 28-летнему водителю.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Донских водителей просят быть осторожными за рулем, строго соблюдать ПДД и сигналы светофора. Около перекрестков нужно всегда снижать скорость.

