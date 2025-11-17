«Когда тот выходил из лифта». Влюбленный коллега забил молотком и перерезал горло бывшему мужу минчанки

В Минске влюбленный в коллегу мужчина жестоко убил ее бывшего мужа. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе Минского городского суда.
Жестокое убийство было совершено в 1995 году, однако долгие годы оставалось нераскрытым.
Так, влюбленный в свою коллегу минчанин, сопереживал ее проблемам в браке. После развода у них начались отношения, однако женщина продолжала жить в квартире с бывшим мужем и жаловалась новому возлюбленному на то, что тот создает для нее невыносимые условия для проживания.
— Впоследствии это послужило мотивом для совершения преступления, — прокомментировали в пресс-службе суда.
В марте 1995 года обвиняемый выследил бывшего мужа минчанки. И поздно вечером, когда тот выходил из лифта, распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого фигурант нанес жертве не менее 20 ударов по голове молотком и перерезал горло лезвием бритвы. Уходя, убийца выкрутил лампочку в подъезде. Отпечаток на лампочке спустя тридцать лет позволил следователям установить обвиняемого.
На предварительном следствии минчанин дал подробные показания и полностью признал свою вину.
Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии усиленного режима за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. В срок наказания ему зачтется период содержания под стражей — с 4 июня 2025-го. Также в пользу двух потерпевших по уголовному делу будет взыскано материальное возмещение морального вреда.