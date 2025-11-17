Начало сезона гриппа: в Башкирии выявили первые случаи заболевания

В Башкирии растет количество случаев респираторных заболеваний. Согласно данным мониторинга, проведенного Роспотребнадзором, среди циркулирующих вирусов, наряду с коронавирусом и риновирусами, начал появляться и вирус гриппа.
Специалисты надзорного ведомства констатируют, что распространение инфекций дыхательных путей происходит в соответствии с типичной для данного времени года динамикой. По прогнозам эпидемиологов, количество заболевших, включая тех, у кого диагностирован грипп, будет увеличиваться до конца ноября.
