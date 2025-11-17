Начало сезона гриппа: в Башкирии выявили первые случаи заболевания

Специалисты надзорного ведомства констатируют, что распространение инфекций дыхательных путей происходит в соответствии с типичной для данного времени года динамикой. По прогнозам эпидемиологов, количество заболевших, включая тех, у кого диагностирован грипп, будет увеличиваться до конца ноября.