Начало сезона гриппа: в Башкирии выявили первые случаи заболевания

В Башкирии начался сезон гриппа и ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет количество случаев респираторных заболеваний. Согласно данным мониторинга, проведенного Роспотребнадзором, среди циркулирующих вирусов, наряду с коронавирусом и риновирусами, начал появляться и вирус гриппа.

Специалисты надзорного ведомства констатируют, что распространение инфекций дыхательных путей происходит в соответствии с типичной для данного времени года динамикой. По прогнозам эпидемиологов, количество заболевших, включая тех, у кого диагностирован грипп, будет увеличиваться до конца ноября.

