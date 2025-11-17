Условный срок за присвоение более 300 тысяч получила директор воронежской школы

Суд установил, что с марта 2020 года по декабрь 2023 года директор Новогремяченской СОШ незаконно начисляла стимулирующие выплаты подчиненному сотруднику без учета фактических показателей работы. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.
Полученные деньги частично возвращались на банковскую карту руководителя школы. Суммарно за 3,5 года директор похитил свыше 300 тысяч рублей, причинив бюджету ущерб в крупном размере.
Прокурор Хохольского района Сергей Седых поддержал обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денег, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). Директору назначено наказание в 19 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Кроме того, осужденную обязали возместить причиненный ущерб.