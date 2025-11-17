Условный срок за присвоение более 300 тысяч получила директор воронежской школы

Суд установил, что с марта 2020 года по декабрь 2023 года директор Новогремяченской СОШ незаконно начисляла стимулирующие выплаты подчиненному сотруднику без учета фактических показателей работы. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.