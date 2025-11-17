В Тирасполе обнаружено массовое захоронение периода Великой Отечественной

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя — Sputnik. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Тирасполе в ходе земляных работ при закладке фундамента.
Сообщается, что на месте захоронения погребено не менее 50 человек. Согласно приднестровскому законодательству, обнаружение неизвестных останков автоматически влечёт за собой возбуждение уголовного дела.
На месте работ побывали сотрудники Следственного комитета Приднестровья.
«Специалисты получили предварительное заключение об этнической принадлежности и предполагаемом времени захоронения. Найденные элементы снаряжения и характер расположения костных останков указывают на то, что это, вероятнее всего, военнослужащие периода Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении ведомства.
На площадке начали работу поисковые отряды «Наследники Победы», а также старший научный сотрудник НИЛ «Археология» ПГУ имени Шевченко Игорь Четвериков.
«Их задача — провести аккуратную эксгумацию, зафиксировать все находки и сформировать научно обоснованное заключение о происхождении захоронения», — пишет местная пресса.
Для закрытия уголовного дела необходимо собрать доказательную базу, особенно ценными находками являются в таких случаях солдатские медальоны.
После завершения экспертиз и оформления всех материалов уголовное дело будет закрыто.