В Тирасполе обнаружено массовое захоронение периода Великой Отечественной

«Специалисты получили предварительное заключение об этнической принадлежности и предполагаемом времени захоронения. Найденные элементы снаряжения и характер расположения костных останков указывают на то, что это, вероятнее всего, военнослужащие периода Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении ведомства.