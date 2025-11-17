Ричмонд
Воронежские компании начали получать «постановления о проверке ФСБ»

В Воронеже сотрудники организаций начали получать сообщения о том, что в компании будет проводиться проверка ФСБ. Постановления за подписью начальника Центра информационной безопасности поступают в мессенджеры.

Власти региона объясняют, что это очередная уловка мошенников. Они запугивают людей утечкой персональной данных и доследственной проверкой, а затем под этим предлогам получают доступ к финансам сотрудников.

«Сотрудники ФСБ никогда не рассылают приказы через мессенджеры, не проводят проверки в виде бесед по телефону. Взаимодействие с сотрудниками ФСБ России осуществляется при личном контакте», — поясняют в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область».

Воронежцев просят не доверять таким «постановлениям» и не передавать никому персональные данные — свои или сотрудников, не отправлять коды, а также не вступать в переписку с незнакомцами.