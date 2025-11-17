Суд обязал бывшего замминистра ЖКХ Башкирии вернуть 102 млн рублей в бюджет

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение суда первой инстанции о взыскании с бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ильдуса Мамаева 102,8 миллиона рублей в пользу государства.
Как следует из материалов дела, в 2020 году прокуратура Башкирии обратилась в суд с требованием об изъятии у экс-замминистра имущества на общую сумму более 1,5 миллиона долларов США, а также ряда объектов недвижимости. По данным надзорного ведомства, стоимость этого имущества существенно превышала легальные доходы самого чиновника и членов его семьи за соответствующий период.
В мае 2024 года районный суд Уфы удовлетворил исковые требования частично. Суд признал ряд имущественных сделок мнимыми, применил правовые последствия их недействительности и постановил взыскать с Ильдуса Мамаева денежные средства в размере, эквивалентном обнаруженной у него иностранной валюте.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.