Суд обязал бывшего замминистра ЖКХ Башкирии вернуть 102 млн рублей в бюджет

Как следует из материалов дела, в 2020 году прокуратура Башкирии обратилась в суд с требованием об изъятии у экс-замминистра имущества на общую сумму более 1,5 миллиона долларов США, а также ряда объектов недвижимости. По данным надзорного ведомства, стоимость этого имущества существенно превышала легальные доходы самого чиновника и членов его семьи за соответствующий период.