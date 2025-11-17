Ричмонд
В Омске Mercedes столкнулся с электровелосипедом: пострадал несовершеннолетний

Авария произошла на улице Лермонтова при повороте автомобиля налево.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 17:35 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Центральном административном округе Омска.

Как рассказали в УМВД, 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по улице Лермонтова в Омске, в районе дома № 57 при выполнении поворота налево не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с электровелосипедом, за рулем которого находился 16-летний юноша.

В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции уже приступили к проверке. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе доследственной проверки.

