В Омске Mercedes столкнулся с электровелосипедом: пострадал несовершеннолетний

Сегодня в 17:35 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Центральном административном округе Омска.
Как рассказали в УМВД, 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по улице Лермонтова в Омске, в районе дома № 57 при выполнении поворота налево не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с электровелосипедом, за рулем которого находился 16-летний юноша.
В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции уже приступили к проверке. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе доследственной проверки.
