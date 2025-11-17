Два румынских села эвакуировали из-за угрозы взрыва судна на границе с Украиной

Как сообщили власти Чаталкея, эвакуируются около 250 человек, еще несколько жителей отказываются уезжать. В связи с этим рассматривается возможность принудительной эвакуации. В селе Плаур, где проживают 32 человека, эвакуация началась днем 17 ноября. Власти предупреждают об угрозе взрыва на судне.