Александр Бастрыкин потребовал доклад о травле школьника в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому предоставить подробную информацию о ходе расследования инцидента в школе села Сикияз Дуванского района.
Напомним, поводом для реакции стало распространение в социальных сетях о буллинге восьмиклассника со стороны одноклассников. По имеющейся информации, мальчика избили, душили и снимали все издевательства на камеру.
Ранее по данному факту следователи регионального управления СК России уже возбудили уголовное дело по статье о халатности.
