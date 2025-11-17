Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин потребовал доклад о травле школьника в Башкирии

Бастрыкин взял на контроль дело о буллинге в башкирской школе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому предоставить подробную информацию о ходе расследования инцидента в школе села Сикияз Дуванского района.

Напомним, поводом для реакции стало распространение в социальных сетях о буллинге восьмиклассника со стороны одноклассников. По имеющейся информации, мальчика избили, душили и снимали все издевательства на камеру.

Ранее по данному факту следователи регионального управления СК России уже возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.