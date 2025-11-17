ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

Сегодня около 17.00 вблизи дома № 83 по проспекту Дзержинского 49-летняя водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada, который от удара отбросило на двигавшийся перед ним по той же полосе автомобиль Volkswagen.