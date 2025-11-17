ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского в Минске столкнулись три автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 17.00 вблизи дома № 83 по проспекту Дзержинского 49-летняя водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada, который от удара отбросило на двигавшийся перед ним по той же полосе автомобиль Volkswagen.
В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. -0-