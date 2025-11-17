Житель Башкирии осужден к тюремному сроку за долги по алиментам

В Мечетлинском районе Башкирии 41-летний местный житель приговорен к лишению свободы за систематическое уклонение от алиментов.
Согласно информации прокуратуры республики, мужчина был обязан регулярно перечислять деньги на содержание троих детей, однако на протяжении длительного времени он полностью игнорировал эти обязанности. Кроме того, отец совершенно не участвовал в жизни и воспитании своих детей.
За неоднократные нарушения алиментных обязательств мужчину сначала привлекли к административной ответственности, а затем было возбуждено уголовное дело. К моменту судебного разбирательства общая сумма образовавшейся задолженности превысила 600 тысяч рублей.
В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему меру наказания в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
