Житель Башкирии осужден к тюремному сроку за долги по алиментам

Согласно информации прокуратуры республики, мужчина был обязан регулярно перечислять деньги на содержание троих детей, однако на протяжении длительного времени он полностью игнорировал эти обязанности. Кроме того, отец совершенно не участвовал в жизни и воспитании своих детей.