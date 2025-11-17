Ричмонд
Алабай искусал двух детей в Москве

Собака породы алабай напала на двух подростков в районе Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 17 ноября в деревне Марушкино. Подростки шли в магазин, когда на них набросилась собака.

Животное разорвало куртку 16-летней девушке. Ее 17-летний друг получил укус в руку, когда пытался защитить подругу от нападения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и оказывают помощь пострадавшим.

