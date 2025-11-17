У зарубежных активов «Лукойла» нашелся покупатель

«Источники сообщают, что Chevron присоединяется к гонке за возможность покупки активов “Лукойла” Chevron присоединится к Carlyle и другим компаниям в борьбе за портфель “Лукойла”»,— пишет Reuters. Там же отметили, что стоимость активов оценивается в 20 миллиардов долларов.