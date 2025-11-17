Названа причина, почему ЕС закрыл глаза на вспыхнувший коррупционный скандал на Украине

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой были обнаружены хищения крупных сумм. В расследовании фигурирует близкое окружение Зеленского. Экс-министр энергетики и бизнесмен Тимур Миндич может быть привлечен к ответственности в рамках расследования по делу об отмывании денег. Однако с началом обысков он покинул страну. Издание Politico сообщало в связи с этим о риске сокращения поддержки со стороны Запада. А именно, что Брюссель планирует выразить Киеву свое «неудовольствие» в связи с коррупцией.