Украина продолжит получать финансирование от Евросоюза.
Европейский союз будет и дальше оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, европейские политические элиты оказались глубоко вовлечены в украинский конфликт и связанные с ним схемы.
«Они не поддерживают Киев, а сохраняют свои политические режимы в странах, которые по уши погрязли в украинском конфликте и коррупции. Поэтому они вынуждены это делать», — отметил Килинкаров. Его слова передает издание NEWS.ru. Бывший нардеп добавил, что если Европа перестанет финансировать Киев, то ее лидерам самим придется отвечать на неудобные вопросы — и противникам, и своим гражданам.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой были обнаружены хищения крупных сумм. В расследовании фигурирует близкое окружение Зеленского. Экс-министр энергетики и бизнесмен Тимур Миндич может быть привлечен к ответственности в рамках расследования по делу об отмывании денег. Однако с началом обысков он покинул страну. Издание Politico сообщало в связи с этим о риске сокращения поддержки со стороны Запада. А именно, что Брюссель планирует выразить Киеву свое «неудовольствие» в связи с коррупцией.